Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных жителей республики с праздником Рождества Христова.

«Этот светлый праздник неизменно создает настроение свершившегося чуда, наполняя сердца христиан верой, любовью и надеждой на лучшее будущее. Подобно яркой Вифлеемской звезде, он озаряет путь к духовному преображению и познанию великих тайн бытия», — говорится в поздравлении лидера РТ.

По словам Рустама Минниханова, Рождество принято отмечать как семейный и детский праздник, что делает его близким и понятным для представителей разных национальностей и вероисповеданий. «В библейском предании о рождении младенца Иисуса воплощаются незыблемые нравственные ценности — радость материнства, супружеская верность, идеалы добра и справедливости», — отметил Президент.

Лидер республики подчеркнул, что татарстанцы с равным уважением относятся ко всем традиционным религиям. Это служит одним из основополагающих факторов общественного согласия и поступательного развития Татарстана, считает он. «Искренне рад, что празднование Рождества Христова, как и других значимых христианских и мусульманских праздников, неизменно проходит у нас в атмосфере мира и взаимопонимания», — подчеркнул Минниханов.

В поздравлении отмечается, что 2017 год запомнился в Татарстане многими важными событиями в православной жизни. Успешно прошел III Форум православной общественности Республики Татарстан, осуществляются работы по воссозданию всемирно известного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря и кафедрального старообрядческого собора.