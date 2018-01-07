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13:19 (мск), источник: Newsroom24.ru

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством

Глава региона отметил, что этот праздник вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в сердцах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.

Источник: Newsroom24.ru

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством:

«Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Один из самых главных христианских праздников наполнен особым смыслом.

Он учит милосердию, любви к ближнему, состраданию. Он вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в наших сердцах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.

От всей души поздравляю всех православных нижегородцев с Рождеством! Пусть в ваших семьях всегда царит тепло и взаимопонимание, радость и согласие. Здоровья вам, исполнения желаний и любви близких!

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