Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством

Он учит милосердию, любви к ближнему, состраданию. Он вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в наших сердцах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.

От всей души поздравляю всех православных нижегородцев с Рождеством! Пусть в ваших семьях всегда царит тепло и взаимопонимание, радость и согласие. Здоровья вам, исполнения желаний и любви близких!