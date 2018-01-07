Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством
Глава региона отметил, что этот праздник вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в сердцах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.
Глава региона отметил, что этот праздник вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в сердцах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством:
«Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Один из самых главных христианских праздников наполнен особым смыслом.
Он учит милосердию, любви к ближнему, состраданию. Он вселяет надежду и веру в лучшее, пробуждает в наших сердцах добрые и светлые порывы, вдохновляет на созидание.
От всей души поздравляю всех православных нижегородцев с Рождеством! Пусть в ваших семьях всегда царит тепло и взаимопонимание, радость и согласие. Здоровья вам, исполнения желаний и любви близких!