Места для предвыборной агитации определили в Минске

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены места для предвыборной агитации при проведении выборов в Минский городской Совет депутатов 28-го созыва. Соответствующее решение № 21 от 4 января 2018 года принял Мингорисполком, сообщает БЕЛТА.

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Для проведения в уведомительном порядке кандидатами в депутаты, их доверенными лицами массовых мероприятий для предвыборной агитации (собрания вне помещений, митинги, пикетирования) определены любые пригодные для этих целей места на территории Минска, включая подземные пешеходные переходы. Исключение составляют территории объектов метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостов и путепроводов, проезжей части автомобильных дорог, Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади, площади Якуба Коласа.

Также это касается территорий, расположенных на расстоянии менее 200 м от зданий резиденций Президента, Национального собрания, Совета Министров; расположенных на расстоянии менее 50 м от зданий республиканских органов госуправления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, воинских частей, детских дошкольных учреждений.

Массовые мероприятия, организуемые кандидатами в депутаты, их доверенными лицами, могут проводиться с 8 до 22 часов. Комитету архитектуры и градостроительства за счет средств, выделенных на текущее содержание и декоративно-художественное оформление Минска, до 18 января поручено обеспечить установку информационных стендов для размещения на них агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты. Размещение агитационных материалов также разрешено на информационных стендах жилищно-эксплуатационных организаций (в том числе на информационных стендах, расположенных возле входных групп подъездов жилых домов), общежитий, учреждений здравоохранения, кинотеатров, объектов торговой сети. Размещение информации на стендах других организаций осуществляется с разрешения их руководителя.