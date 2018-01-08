Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Названа опасность дневного сна
Как звезды с детьми отмечают Рождество
Категория пенсионеров, выплаты которым увеличены с 1 января
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: Поставленные США Украине «Джавелины» не доедут до Донбасса
США готовят для РФ «войну-наказание» — эксперт
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
Берлин заявил об опасной войне в Донбассе: не подведём украинцев
СМИ: журналисты удивлены ответам эстонцев о Путине
В Грозном стрелявшие в воздух мужчины случайно убили девочку
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
01:43 (мск), источник: Интерфакс

Ле Пен предлагает изменить название «Национального фронта»

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Лидер французского «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен призвала к переменам в партии, в том числе к смене ее названия на съезде НФ, который состоится 10—11 марта.

Источник: Reuters

«Если мы меняем “Национальный фронт”, тогда нужно также сменить его название», — приводит ее слова сайт газеты «Фигаро».

Этот вопрос, а также изменение устава, сообщает издание, будет обсуждать в понедельник политбюро партии в штаб-квартире НФ в Нантере.

В публикации отмечается, что в сентябре 2017 года М. Ле Пен выдвинула эту идею, предложенную для общепартийного обсуждения. И хотя не все голоса подсчитаны, из половины уже высказанных мнений 80% членов партии выступили против изменения названия, отмечает «Фигаро» со ссылкой на канал RTL.

Хотя М. Ле Пен назвала эту информацию «fake news», издание утверждает, что ее соратники признают, что результаты голосования складываются очевидно не в пользу его инициатора.

Помимо вопроса о названии партии, по данным «Фигаро», в повестке политбюро также изменения организационного характера, призванные привести к большей открытости партии и заложить основу ее дальнейшего продвижения к роли правящей силы в стране.

Марин Ле Пен. Как «добивают» лидера «Национального фронта»
Во время загрузки произошла ошибка.
9 ноября 2017© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хейли: лидеры мира не отрываясь следят за твитами Трампа
Конгрессмен назвал Трампа ущербным человеком за травлю Клинтон
Адвокат опроверг информацию о задержании экс-президента Ирана
ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США
Число жертв урагана «Элеанор» во Франции продолжает расти
Состояние актера Олега Табакова снова ухудшилось
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Туманные перспективы. Швеция взяла золотой билет, Россия – нет Мужская эстафета в Оберхофе едва не сорвалась из-за тумана. В «молоке» лучше всех стреляли шведы, а Россия вновь не добралась до медалей
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест супергрузовика (лучшее за 2017) Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Не повезло: худшие платья в истории «Золотого глобуса» Накануне 75-й премии «Золотой глобус» пересматриваем все нелепые платья звезд, о которых вспоминают (не лучшими словами) даже сейчас.
Дети
Как звезды с детьми отмечают Рождество Некоторые из знаменитостей улетели на отдых в теплые страны, многие встретили праздник дома, вместе с семьей, а кто-то отправились в храм на церковную службу.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь