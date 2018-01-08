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01:26 (мск), источник: ТАСС

Конгрессмен из комитета по разведке назвал Трампа ущербным человеком за травлю Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп является ущербным человеком, так как принуждает министерство юстиции начать повторное расследование в отношении своей соперницы на выборах прошлого года — демократа Хиллари Клинтон.

Источник: Reuters

С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (от штата Калифорния).

«Для нас [в Конгрессе], однако, есть серьезный вопрос, сводящийся, попросту говоря, к наличию очень ущербного человека в Овальном кабинете [Белого дома]. Распространяются ли его недостатки на все правительство в целом?» — отметил конгрессмен, добавив, что в пользу справедливости такого заключения указывают «некоторые тревожные признаки». «С моей точки зрения, наиболее серьезный из этих признаков заключается в сообщениях о том, что минюст по принуждению президента сейчас снова расследует [прошлые деяния] Клинтон», — уточнил Шифф.

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«Такой вариант станет нарушением всех защитных мер, принятых по следам Уотергейта. Можно не сомневаться в том, что, если это правда, то президент будет науськивать минюст, чтобы сделать объектом расследования каждого, кто будет вести борьбу с ним на выборах 2020 года», — пояснил свою мысль демократ, имея в виду события июня 1972 года, когда за четыре месяца до президентских выборов в США в штаб кандидата демократов Джорджа Макговерна проникли лица, установившие подслушивающую аппаратуру. Скандал завершился отставкой президента Ричарда Никсона.

Шифф комментировал публикацию газеты The Hill о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР), подчиняющееся минюсту, инициировало расследование в отношении «Фонда семьи Клинтон» (Clinton Foundation) с целью выяснить, получала ли эта организация какие-либо выгоды от спонсоров в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Официально эта информация издания не подтверждена.

Трамп не раз заявлял о том, что многие газеты и телекомпании США с подачи демократов охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в сговоре с Кремлем против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, «связей Клинтон с российскими властями».

Так, еще в феврале 2017 года он публично заявил, что его бывшая соперница в борьбе за Белый дом, будучи госсекретарем, «отдала России 20%» американского урана. По словам президента, брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы «положил в карман 180 тысяч долларов» от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией «Росатом» и допустила глава Госдепартамента.

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