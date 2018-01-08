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14:09 (мск), источник: Известия

Белый дом обнаружил «вмешательство России» в выборы президента Мексики

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер рассказал о появлении «первых признаков вмешательства» России в президентские выборы в Мексике. Об этом пишет издание The Hill.

Источник: Reuters

По словам чиновника, РФ якобы собирается дезориентировать избирателей на выборах. Голосование пройдет в июле.

Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов​.
Герберт Макмастер
Советник ​​​​​​​Дональда Трампа по национальной безопасности

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и в выборы других стран появились после проигрыша кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва неоднократно отвергала любые обвинения подобного характера, называя их абсурдными и бездоказательными.

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