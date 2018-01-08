Минэкономразвития опровергло информацию о планах России выйти из ВТО

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В агентстве добавили, что членство в международной торговой организации предоставляет предсказуемую правовую среду.

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Ранее, 8 января, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков сообщил о намерении Москвы созвать панель арбитров ВТО для того, чтобы они определили, выполнила Россия их решение или нет.

7 января в Совете Федерации пригрозили выходом из ВТО в ответ на иск Евросоюза на сумму в €1,4 млрд за ограничения импорта свинины.