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8 января, источник: РИА Новости

В Пентагоне заявили, что дроны «легко доступны» на открытом рынке

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии «легко доступны» на открытом рынке.

Источник: Reuters

Минобороны России заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В министерстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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