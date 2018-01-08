В Пентагоне заявили, что дроны «легко доступны» на открытом рынке

Минобороны России заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В министерстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.