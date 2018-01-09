На Украине задержан предполагаемый убийца правозащитницы Ирины Ноздровской

Тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской было найдено сегодня реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство». Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность правозащитницы, которая ранее добилась осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда. Он в 2015 году совершил ДТП, в котором погибла сестра госпожи Ноздровской.