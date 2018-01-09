На Украине задержан предполагаемый убийца правозащитницы Ирины Ноздровской
Правоохранительные органы Украины задержали предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. «Работники Национальной полиции в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской», — заявил телеканалу «112 Украина» господин Шкиряк. Он сказал, что подробную информацию полиция обнародует позже.