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01:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

На Украине задержан предполагаемый убийца правозащитницы Ирины Ноздровской

Правоохранительные органы Украины задержали предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. «Работники Национальной полиции в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской», — заявил телеканалу «112 Украина» господин Шкиряк. Он сказал, что подробную информацию полиция обнародует позже.

Тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской было найдено сегодня реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство». Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность правозащитницы, которая ранее добилась осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда. Он в 2015 году совершил ДТП, в котором погибла сестра госпожи Ноздровской.

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2 января© Ньюстюб
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