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14:35 (мск), источник: Om1.ru

Первым вице-губернатором Омской области назначен Бойко

На это место чиновника из команды Полежаева позвал временный губернатор Бурков.

Источник: Om1.ru

Вакансия первого заместителя губернатора Омской области наконец заполнена. Как сообщили Om1.ru в региональном правительстве, этот пост займёт депутат омского Заксобрания Валерий Бойко.

Анастасия Гуливатенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

 — Валерий Петрович назначен первым заместителем председателя правительства Омской области. К своим обязанностям он приступит 15 января 2018 года.

Примечательно, что на освободившуюся после ухода Андрея Новосёлова должность Валерия Бойко позвал врио губернатора Александр Бурков.

Валерий Бойко был первым зампредом при Леониде Полежаеве в 2009—2012 годах. После отставки Полежаева он ушёл из правительства в бизнес. Сейчас Бойко является гендиректором группы компаний «Титан».

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