Первым вице-губернатором Омской области назначен Бойко

Источник: Om1.ru

Вакансия первого заместителя губернатора Омской области наконец заполнена. Как сообщили Om1.ru в региональном правительстве, этот пост займёт депутат омского Заксобрания Валерий Бойко.

Анастасия Гуливатенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

— Валерий Петрович назначен первым заместителем председателя правительства Омской области. К своим обязанностям он приступит 15 января 2018 года.

Примечательно, что на освободившуюся после ухода Андрея Новосёлова должность Валерия Бойко позвал врио губернатора Александр Бурков.