Владимир Путин подписал закон об отмене термина «жилье экономического класса»

Документ также предусматривает установление Минстроем требований к стандартному жилью, в том числе — минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений. До установления этих требований под стандартным будет пониматься жилье, которое ранее относили к жилью экономического класса. Кроме того, закон устанавливает порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков. Эти аукционы проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).