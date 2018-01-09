Владимир Путин подписал закон об отмене термина «жилье экономического класса»
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».
Об этом говорится на сайте Кремля.
Документ также предусматривает установление Минстроем требований к стандартному жилью, в том числе — минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений. До установления этих требований под стандартным будет пониматься жилье, которое ранее относили к жилью экономического класса. Кроме того, закон устанавливает порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков. Эти аукционы проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).