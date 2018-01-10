Александр Усс поставил задачи обновленному правительству Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел первое в новом году совещание с членами регионального правительства.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел первое в новом году совещание с членами регионального правительства.
Глава края рассказал о новой структуре управления регионом и обозначил основные направления деятельности краевой исполнительной власти на 2018 год и перспективу.
Именно это поможет реализовать амбициозные проекты на территории Красноярья, которые создадут «новое лицо экономической политике края».
Речь идет, прежде всего, о создании Енисейского экономического района, о формировании на юге региона так называемого сельскохозяйственного кластера, о строительстве железнодорожной ветки
Большое внимание глава региона уделил разработке эффективного механизма сотрудничества министров с депутатами Госдумы РФ и представителями края в Совете Федерации. Эффективность деятельности последних, заметил Губернатор, должна определяться их лоббистскими усилиями во благо жителей Красноярья. Усс также отметил необходимость новых подходов во взаимодействии с органами местного самоуправления. Он заявил, что необходимо возродить Губернаторский совет, который должен стать не
Добавим, первый Губернаторский совет состоится уже в январе.