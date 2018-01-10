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15:17 (мск), источник: НИА Красноярск

Александр Усс поставил задачи обновленному правительству Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел первое в новом году совещание с членами регионального правительства.

Источник: НИА Красноярск

Глава края рассказал о новой структуре управления регионом и обозначил основные направления деятельности краевой исполнительной власти на 2018 год и перспективу.

По мнению Усса, правительство должно стать инициативным и самостоятельным органом власти, который несет ответственность перед губернатором и жителями Красноярского края.

Именно это поможет реализовать амбициозные проекты на территории Красноярья, которые создадут «новое лицо экономической политике края».

Речь идет, прежде всего, о создании Енисейского экономического района, о формировании на юге региона так называемого сельскохозяйственного кластера, о строительстве железнодорожной ветки Кызыл-Курагино, о новом этапе развития Нижнего Приангарья и других проектах. Все они предполагают экономическую синергию с соседними регионами — Хакасией и Тывой. Помимо этого, Усс принял решение восстановить институт президиума правительства, в состав которого войдут премьер, вице-премьеры и заместители губернатора.

Большое внимание глава региона уделил разработке эффективного механизма сотрудничества министров с депутатами Госдумы РФ и представителями края в Совете Федерации. Эффективность деятельности последних, заметил Губернатор, должна определяться их лоббистскими усилиями во благо жителей Красноярья. Усс также отметил необходимость новых подходов во взаимодействии с органами местного самоуправления. Он заявил, что необходимо возродить Губернаторский совет, который должен стать не парадно-торжественным мероприятием «под камеры», а реальным механизмом участия глав органов местного самоуправления в разработке и принятии важных для жителей края решений.

Добавим, первый Губернаторский совет состоится уже в январе.

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