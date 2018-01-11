Дело о «золотых квартирах»: приморские власти оказались в центре скандала

Источник: Агентство «Москва»

Чиновники из приморского департамента образования нанесли краевому бюджету ущерб в десятки миллионов рублей. О громком скандале, в котором оказались приморские чиновники — в материале РИА «Восток-Медиа».

Приморский край в очередной раз «прославился» на всю страну громким уголовным делом. Речь идёт о махинациях с квартирами для сирот, которые организовали работники краевого департамента образования. Накануне глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от приморских следователей срочно отчитаться по данному делу.

О чём же, собственно, идёт речь? Как пояснила старший помощник краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская, уголовное дело возбудили ещё в сентябре 2017 года — по факту происшествия. Конкретных фигурантов в нём до сих пор нет. Действовали работники департамента образования по одной схеме. В разных районах края скупалось жильё, по площади подходящее под программу расселения сирот. Речь идёт, как правило, о небольших «однушках» за 150−300 тысяч. Затем эти квартиры вновь выставлялись на продажу — по завышенным в несколько раз ценам.

Старший помощник приморского прокурора Елена Телегина отметила, что покупку жилья для выпускников детских домов никто не контролировал. «Из-за этого максимальная цена контракта во многих случаях оказалась завышена на 30 и 50 процентов. В некоторых случаях она выросла более чем в два раза», — рассказала она.

По данным Первого канала, сообщившего о проблеме всей стране, по этой схеме чиновники купили более 50 квартир. На это они потратили почти 100 миллионов рублей. Например, одну из квартир в посёлке Ярославский Хорольского района департамент приобрёл за 973 тысячи. Причём за три месяца до покупки эту квартиру продали за 270 тысяч. Из-за такого перерасхода средств очередь на жильё для сирот в Приморье продвигается очень медленно. Сейчас в крае насчитывается почти 5000 бывших детдомовцев, нуждающихся в жилплощади — и цифра эта почти не уменьшается. Примечательно, что минувшей осенью глава приморского департамента образования и науки Оксана Мартыненко уволилась по собственному желанию. Связано ли это с данным уголовным делом, неизвестно.