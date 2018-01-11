Дело о «золотых квартирах»: приморские власти оказались в центре скандала
Ситуация с жильём для сирот в крае неспроста возмутила Москву.
Ситуация с жильём для сирот в крае неспроста возмутила Москву.
Чиновники из приморского департамента образования нанесли краевому бюджету ущерб в десятки миллионов рублей. О громком скандале, в котором оказались приморские чиновники — в материале РИА «Восток-Медиа».
Приморский край в очередной раз «прославился» на всю страну громким уголовным делом. Речь идёт о махинациях с квартирами для сирот, которые организовали работники краевого департамента образования. Накануне глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от приморских следователей срочно отчитаться по данному делу.
Старший помощник приморского прокурора Елена Телегина отметила, что покупку жилья для выпускников детских домов никто не контролировал. «Из-за этого максимальная цена контракта во многих случаях оказалась завышена на 30 и 50 процентов. В некоторых случаях она выросла более чем в два раза», — рассказала она.
Между тем, о проблемах с жильём для сирот в Приморье говорят уже давно. Ещё в октябре 2017 года краевой прокурор Сергей Бессчасный заявил: регион длительное время не исполняет свои обязанности по этой части. На тот момент в производстве находилось около 2600 исполнительных производств в отношении администрации края — о непредоставлении жилья гражданам из числа