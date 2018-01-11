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03:29 (мск), источник: Восток Медиа

Дело о «золотых квартирах»: приморские власти оказались в центре скандала

Ситуация с жильём для сирот в крае неспроста возмутила Москву.

Источник: Агентство «Москва»

Чиновники из приморского департамента образования нанесли краевому бюджету ущерб в десятки миллионов рублей. О громком скандале, в котором оказались приморские чиновники — в материале РИА «Восток-Медиа».

Приморский край в очередной раз «прославился» на всю страну громким уголовным делом. Речь идёт о махинациях с квартирами для сирот, которые организовали работники краевого департамента образования. Накануне глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от приморских следователей срочно отчитаться по данному делу.

О чём же, собственно, идёт речь? Как пояснила старший помощник краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская, уголовное дело возбудили ещё в сентябре 2017 года — по факту происшествия. Конкретных фигурантов в нём до сих пор нет. Действовали работники департамента образования по одной схеме. В разных районах края скупалось жильё, по площади подходящее под программу расселения сирот. Речь идёт, как правило, о небольших «однушках» за 150−300 тысяч. Затем эти квартиры вновь выставлялись на продажу — по завышенным в несколько раз ценам.

Старший помощник приморского прокурора Елена Телегина отметила, что покупку жилья для выпускников детских домов никто не контролировал. «Из-за этого максимальная цена контракта во многих случаях оказалась завышена на 30 и 50 процентов. В некоторых случаях она выросла более чем в два раза», — рассказала она.

По данным Первого канала, сообщившего о проблеме всей стране, по этой схеме чиновники купили более 50 квартир. На это они потратили почти 100 миллионов рублей. Например, одну из квартир в посёлке Ярославский Хорольского района департамент приобрёл за 973 тысячи. Причём за три месяца до покупки эту квартиру продали за 270 тысяч. Из-за такого перерасхода средств очередь на жильё для сирот в Приморье продвигается очень медленно. Сейчас в крае насчитывается почти 5000 бывших детдомовцев, нуждающихся в жилплощади — и цифра эта почти не уменьшается. Примечательно, что минувшей осенью глава приморского департамента образования и науки Оксана Мартыненко уволилась по собственному желанию. Связано ли это с данным уголовным делом, неизвестно.

Между тем, о проблемах с жильём для сирот в Приморье говорят уже давно. Ещё в октябре 2017 года краевой прокурор Сергей Бессчасный заявил: регион длительное время не исполняет свои обязанности по этой части. На тот момент в производстве находилось около 2600 исполнительных производств в отношении администрации края — о непредоставлении жилья гражданам из числа детей-сирот. Краевой бюджет понёс убытки в виде штрафов по этим делам на сумму более 110 миллионов рублей. Теперь этот вопрос, по всей видимости, будут форсировать — если проблемой озаботился даже главный российский следователь, значит, дело серьёзно запустили.

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