Губернатор Хабаровского края встретился с миллионерами
Это финалисты национального конкурса «Лидеры России».
Это финалисты национального конкурса «Лидеры России».
Героями дня стали 12 жителей Хабаровского края, прошедшие в финал представительного управленческого состязания — это бизнесмены, чиновники, работники крупных корпораций. Также на встречу были приглашены полуфиналисты, состязавшиеся с соседями по региону во Владивостоке накануне нового года.
— Наш край показал лучший результат по всему Дальневосточному федеральному округу. Из 30 вышедших в финал 12 человек — наши земляки. Это яркое свидетельство того мощного интеллектуального потенциала, который есть в Хабаровском крае, — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт. Все 300 отобранных по итогам окружных полуфиналов участников конкурса уже стали обладателями грантов в размере миллиона рублей. Каждый может использовать эти деньги на образование по выбранным направлениям и программам. Своего рода золотая сотня, которую выберут в феврале этого года в Москве дополнительно получит возможность в течение года общаться с наставниками проекта «Лидеры России». Среди них — министры российского правительства, выдающиеся ученые, врачи, изобретатели, бизнесмены и деятели культуры.
Вячеслав Шпорт отметил, что власти будут привлекать участников конкурса к работе по развитию края:
— Нам нужно сейчас не растерять актив, который мы получили благодаря конкурсу. Необходимо усилить работу с кадровым резервом в крае. Не сомневаюсь, что многие из вас добьются успехов в финале, и, возможно, получат предложения в Москве. Но мы заинтересованы в том, чтобы вы оставались работать у нас. Мы должны по максимуму сделать так, чтобы вы могли применить свой опыт и знания. Большинство из вас успешные бизнесмены или управленцы в крупных компаниях. Возможно,
— Этот опыт полезен не только с точки зрения пользы моей предпринимательской деятельности. Интересно посмотреть, как проходят в других регионах такие общественно значимые мероприятия, как это делается на федеральном уровне, — рассказал финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Степанов. Отметим, что инициатива подобного мероприятия исходила от Президента страны Владимира Путина. Цель — формирование резерва современных управленцев, готовых грамотно реагировать на вызовы развивающегося общества.
Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия), один человек — Камчатский край. Заключительный этап конкурса состоится в Москве в феврале.