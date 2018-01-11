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03:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края встретился с миллионерами

Это финалисты национального конкурса «Лидеры России».

Коворкинг-центр «Точка кипения», созданный на базе Дальневосточного филиала РАНХИГС, стал местом неформального общения участников российского проекта «Лидеры России» от Хабаровского края с главой региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Именно президентская академия выступает координатором конкурса.

Героями дня стали 12 жителей Хабаровского края, прошедшие в финал представительного управленческого состязания — это бизнесмены, чиновники, работники крупных корпораций. Также на встречу были приглашены полуфиналисты, состязавшиеся с соседями по региону во Владивостоке накануне нового года.

— Наш край показал лучший результат по всему Дальневосточному федеральному округу. Из 30 вышедших в финал 12 человек — наши земляки. Это яркое свидетельство того мощного интеллектуального потенциала, который есть в Хабаровском крае, — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт. Все 300 отобранных по итогам окружных полуфиналов участников конкурса уже стали обладателями грантов в размере миллиона рублей. Каждый может использовать эти деньги на образование по выбранным направлениям и программам. Своего рода золотая сотня, которую выберут в феврале этого года в Москве дополнительно получит возможность в течение года общаться с наставниками проекта «Лидеры России». Среди них — министры российского правительства, выдающиеся ученые, врачи, изобретатели, бизнесмены и деятели культуры.

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Вячеслав Шпорт отметил, что власти будут привлекать участников конкурса к работе по развитию края:

— Нам нужно сейчас не растерять актив, который мы получили благодаря конкурсу. Необходимо усилить работу с кадровым резервом в крае. Не сомневаюсь, что многие из вас добьются успехов в финале, и, возможно, получат предложения в Москве. Но мы заинтересованы в том, чтобы вы оставались работать у нас. Мы должны по максимуму сделать так, чтобы вы могли применить свой опыт и знания. Большинство из вас успешные бизнесмены или управленцы в крупных компаниях. Возможно, кто-то захочет попробовать свои силы в органах власти. Не надо забывать и про общественную деятельность. У нас множество площадок, где можно проявить себя.

На встрече с губернатором участники конкурса поделились впечатлениями об отборочном этапе, рассказали о своих проектах, высказали предложения. В частности, они отметили, что общение друг с другом на площадках конкурса стало для них очень полезным. Они готовы и дальше работать вместе, проводить регулярные встречи с представителями власти, реализовывать общественные проекты

 — Этот опыт полезен не только с точки зрения пользы моей предпринимательской деятельности. Интересно посмотреть, как проходят в других регионах такие общественно значимые мероприятия, как это делается на федеральном уровне, — рассказал финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Степанов. Отметим, что инициатива подобного мероприятия исходила от Президента страны Владимира Путина. Цель — формирование резерва современных управленцев, готовых грамотно реагировать на вызовы развивающегося общества.

Свои силы в соревновании, которое организаторы намерены сделать ежегодным, пробовали чиновники, бизнесмены, общественные деятели и руководители разного уровня из производственной сферы.


Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия), один человек — Камчатский край. Заключительный этап конкурса состоится в Москве в феврале.

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