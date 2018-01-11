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03:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Механизм создания нового поселения впервые за много лет запущен в Хабаровском крае

Поселок будет создан на дальневосточных гектарах в районе имени Лазо.

Источник: Reuters

10 января на заседании постоянного комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края был официально запущен механизм создания нового населённого пункта на карте региона.

Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» из зала заседаний, поселение предполагается построить с нуля, буквально в чистом поле на бывших межселенных землях между Зоевкой и Переяславкой в районе имени Лазо. Эти территории юридически включены в границы Кругликовского сельского поселения. Там на компактной территории участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» взяли 603 человека. Поэтому губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт внёс на рассмотрение регионального парламента законопроект о появлении в этом месте нового села.

«За последние лет 20 мы ни одного нового населённого пункта не создавали, — отметила председатель постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Татьяна Мовчан. — В основном работа шла в обратном направлении. Мы с вами юридически ликвидировали населённые пункты, где численность населения была нулевая. То, что мы сегодня начали создавать новые населённые пункты — момент исторический, очень важный для Хабаровского края».

Речь о появлении новых населённых пунктов на Дальнем Востоке зашла почти сразу после выхода программы предоставления бесплатных гектаров в регионе на полную мощь. В Хабаровском крае изначально планировалось создать новые поселения около Кругликово и вблизи села Свечино в Хабаровском районе (возле Петропавловского озера). Будущие жители даже проголосовали за наиболее подходящие названия для их населённых пунктов — Тигровый и Кедровый. Однако процесс формирования площадок под новые селения гектарщиков оказался не таким простым.

«В Хабаровском районе были предложения по созданию нового поселения, но, к сожалению, те участки, на которых предполагалось появление населённого пункта, попадают в зону затопления, — объяснил в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” начальник Главного управления по вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства Хабаровского края Алексей Шевцов. — Там законодательно запрещено строить какие-либо объекты без сооружения гидротехнических сооружений. А это очень удорожает строительство».

Под Кругликово для создания нового села таких помех нет. Вблизи проходят коммуникации, автомобильная и железная дороги. Юридическое оформление статуса будущего населённого пункта ускорит освоение этой территории. Создание новых населенных пунктов в границах уже существующих муниципальных образований позволит получателям земельных наделов воспользоваться всеми формами государственной поддержки, в том числе — инфраструктурной.

«Принятие закона о создании нового населённого пункта подстегнёт многих людей браться за освоение своих гектаров. Многие просто ждут этого закона. С его принятием люди смогут получать разрешения на строительство, отметил Алексей Шевцов. — Также с принятием закона о создании нового поселения возникает право и обязанность органов власти заниматься вопросами инфраструктуры: строить дороги, сети тянуть, электричество проводить».

Законопроект уже прошёл необходимые экспертизы в региональных и федеральных структурах, его одобрила прокуратура. Принять его депутаты Законодательной Думы Хабаровского края планируют в феврале этого года. Затем у будущих жителей останется время на окончательный выбор названия будущей деревни. Вступить в силу закон о первом за много лет созданном с ноля в Хабаровском крае населённом пункте должен с мая 2018 года.

Справка:

На сегодняшний день на территории Хабаровского края уже оформлено 7532 договора безвозмездного пользования землей. Всего с начала действия закона о «дальневосточном гектаре» граждане подали свыше 16 тысяч заявок. Регион по-прежнему занимает лидирующие позиции среди субъектов ДФО по количеству зарегистрированных договоров. Наибольшим спросом пользуются земли района им. Лазо, Бикинского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов.

Разрабатываются индивидуальные меры поддержки для мест компактного расположения «дальневосточных гектаров». В Хабаровском крае определено девять приоритетных территорий. На подведение инфраструктуры к ним по предварительным подсчетам планируется направить из бюджета региона более 700 млн рублей.

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