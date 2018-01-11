Механизм создания нового поселения впервые за много лет запущен в Хабаровском крае
Поселок будет создан на дальневосточных гектарах в районе имени Лазо.
Поселок будет создан на дальневосточных гектарах в районе имени Лазо.
10 января на заседании постоянного комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края был официально запущен механизм создания нового населённого пункта на карте региона.
Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» из зала заседаний, поселение предполагается построить с нуля, буквально в чистом поле на бывших межселенных землях между Зоевкой и Переяславкой в районе имени Лазо. Эти территории юридически включены в границы Кругликовского сельского поселения. Там на компактной территории участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» взяли 603 человека. Поэтому губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт внёс на рассмотрение регионального парламента законопроект о появлении в этом месте нового села.
«За последние лет 20 мы ни одного нового населённого пункта не создавали, — отметила председатель постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Татьяна Мовчан. — В основном работа шла в обратном направлении. Мы с вами юридически ликвидировали населённые пункты, где численность населения была нулевая. То, что мы сегодня начали создавать новые населённые пункты — момент исторический, очень важный для Хабаровского края».
«В Хабаровском районе были предложения по созданию нового поселения, но, к сожалению, те участки, на которых предполагалось появление населённого пункта, попадают в зону затопления, — объяснил в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА “Хабаровский край сегодня” начальник Главного управления по вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства Хабаровского края Алексей Шевцов. — Там законодательно запрещено строить
«Принятие закона о создании нового населённого пункта подстегнёт многих людей браться за освоение своих гектаров. Многие просто ждут этого закона. С его принятием люди смогут получать разрешения на строительство, отметил Алексей Шевцов. — Также с принятием закона о создании нового поселения возникает право и обязанность органов власти заниматься вопросами инфраструктуры: строить дороги, сети тянуть, электричество проводить».
Законопроект уже прошёл необходимые экспертизы в региональных и федеральных структурах, его одобрила прокуратура. Принять его депутаты Законодательной Думы Хабаровского края планируют в феврале этого года. Затем у будущих жителей останется время на окончательный выбор названия будущей деревни. Вступить в силу закон о первом за много лет созданном с ноля в Хабаровском крае населённом пункте должен с мая 2018 года.
Справка:
На сегодняшний день на территории Хабаровского края уже оформлено 7532 договора безвозмездного пользования землей. Всего с начала действия закона о «дальневосточном гектаре» граждане подали свыше 16 тысяч заявок. Регион
Разрабатываются индивидуальные меры поддержки для мест компактного расположения «дальневосточных гектаров». В Хабаровском крае определено девять приоритетных территорий. На подведение инфраструктуры к ним по предварительным подсчетам планируется направить из бюджета региона более 700 млн рублей.