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03:59 (мск), источник: Ведомости

Навальный пытается создать партию в третий раз

Политик Алексей Навальный объявил в четверг, что будет снова добиваться регистрации своей Партии прогресса.

Источник: Reuters

За последний год было создано «самое большое в новой истории России реальное политическое движение с разветвленной сетью в регионах», написал он на своем сайте: «Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь».

3 марта пройдет новый учредительный съезд, а к июню планируется зарегистрировать региональные отделения.

Создавать свою партию (сначала она называлась «Народный альянс», а потом переименовалась в Партию прогресса) Навальный начал в конце 2012 г. В 2014 г. партия зарегистрировала необходимые по закону 44 региональных отделения, но Минюст счел, что это было сделано позже установленного шестимесячного срока, и лишил ее регистрации.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, сейчас партийцы рассчитывают зарегистрировать отделения в 60−70 субъектах, используя в том числе структуру штабов, выстроенную к президентским выборам.

Глобально ситуация ничем не отличается от 2013−2014 гг., считает руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков: «Нам все время говорят: почему Навальный [идет] сразу в президенты? Пусть участвует в выборах на местном и региональном уровне. Мы готовы играть по этим правилам».

По мнению Волкова, сторонники оппозиционера в присутствии представителей Центризбиркома показали, что у них есть «не просто 500 человек (минимальная численность партии по закону. — “Ведомости”), а 500 человек в каждом регионе». Собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты проходили в 20 городах, и в каждом участвовало более 500 человек.

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«Понятно, что если захотят отказать, то откажут. Но так они еще раз публично подтвердят, что отказывают нам в праве на политическую жизнь, — говорит Волков. — Поэтому мы и съезд назначаем на 3 марта, обостряем вопрос. Они исключили нас из политической жизни, и либо они еще раз это признают прямо перед выборами, что им повредит, либо мы получим партию». В случае регистрации партия планирует участвовать в региональных выборах уже осенью 2018 г., добавляет Волков.

Решение возобновить процесс регистрации партии было ожидаемо после того, как стали открываться региональные штабы, считает политолог Александр Пожалов: «К этому же могли подтолкнуть планы [Ксении] Собчак развивать партию “Гражданская инициатива” и отказ в регистрации Навальному из-за судимости, поскольку теперь ему надо искать новые системные форматы участия в политическом процессе».

Было бы логично легитимизировать сторонников Навального, дав им возможность участвовать в политической борьбе.
Александр Кынев
политолог

В сентябре 2018 г. будет много выборов в заксобрания и горсоветы, а в 2019 г. центральной для демократов станет кампания в Мосгордуму, напоминает эксперт: «Власть тоже этот процесс может устроить, так как за прошедший год Навальный превратился в политика-одиночку, а на региональных выборах по партспискам власть и системная оппозиция уже показывали, как можно красиво и легитимно обыграть “список Навального”, как это было на выборах в Костроме в 2015 г.».

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Вопрос о регистрации партии Навального — политический, уверен политолог Александр Кынев: «То, что у Навального мощная региональная сеть, не вызывает сомнений. То, что у части зарегистрированных партий нет никаких отделений, — тоже правда. Эта ситуация дискредитирует законодательство о партиях, речь идет о его правоприменении: почему регистрируют большое число фейковых партий и не регистрируют настоящие? Это исключительно вопрос политической воли».

Было бы логично легитимизировать сторонников Навального, дав им возможность участвовать в политической борьбе, считает эксперт: «Существование в легальном поле — это не только возможности, но и обязанности. Игрок, оказывающийся в системе, должен со всеми взаимодействовать. Власти самой было бы проще так взаимодействовать с Навальным. Всегда лучше, чтобы процессы шли легальным путем, чем вытеснялись в параллельное поле с вытекающими последствиями».

Единственные, кто выигрывает от нерегистрации партии Навального, — старые партии, добавляет Кынев: «Перед властями встает задача обновления партийной системы. И, зарегистрировав партию Навального, власть может подвести черту под старой партсистемой и начать ее перезапуск».

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25 декабря 2017© Ньюстюб
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