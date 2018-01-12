Госдеп объяснил совет избегать поездок в Россию

Источник: AP 2018

Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель руководителя Госдепартамента Стивен Голдштейн.

«Если люди хотят поехать в Россию, то это их решение», — отметил он. Также дипломат пояснил, что появившиеся утверждения о попытках властей отговорить американцев от поездок «в некоторой степени отбивают желание туристов ехать в Россию».

11 января Госдеп представил обновленные рекомендации для американцев при посещении других стран. В нем государства оказались разделены на четыре группы, от первой — безопасной, до четвертой — категорически нерекомендованной к посещению. Россия оказалась в третьей группе наряду с Ливаном и Гондурасом из-за угрозы терактов в местах скопления туристов.