Госдеп объяснил совет избегать поездок в Россию
Списки стран, потенциально опасных для посещения американскими гражданами, формируются для того, чтобы обеспечить безопасность туристов, при этом рекомендации не являются обязательными.
Списки стран, потенциально опасных для посещения американскими гражданами, формируются для того, чтобы обеспечить безопасность туристов, при этом рекомендации не являются обязательными.
Об этом в ходе
«Если люди хотят поехать в Россию, то это их решение», — отметил он. Также дипломат пояснил, что появившиеся утверждения о попытках властей отговорить американцев от поездок «в некоторой степени отбивают желание туристов ехать в Россию».
11 января Госдеп представил обновленные рекомендации для американцев при посещении других стран. В нем государства оказались разделены на четыре группы, от первой — безопасной, до четвертой — категорически нерекомендованной к посещению. Россия оказалась в третьей группе наряду с Ливаном и Гондурасом
19 декабря