Цены на бензин в Приморье могут снизиться
На территории края построят свой нефтеперерабатывающий завод.
На территории края построят свой нефтеперерабатывающий завод.
На территории Яковлевского района Приморья запланировано строительство нефтеперерабатывающего завода, что позволит снизить стоимость бензина. Об этом в ходе встречи с главными редакторами СМИ рассказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews.
«Нам необходим свой собственный нефтеперерабатывающий завод. На сегодняшний день мы закупаем топливо в Хабаровском крае и в Амурской области. Поэтому цену на топливо диктуют сбытчики. И стоимость бензина в таких условиях мы никак изменить не сможем», — сообщил Андрей Тарасенко.
Стоит отметить, что приморцы были крайне возмущены тем, что цены на бензин могут подняться до 50 рублей уже в начале текущего года. Стоимость топлива начала подниматься ещё с октября прошлого года, что, по мнению эксперта, нехарактерно для российского рынка.
Напомним, первая встреча Андрея Тарасенко с главными редакторами СМИ прошла 7 октября, в ходе которой врио губернатора края попросил сотрудников СМИ рассказать об основных проблемах в регионе.