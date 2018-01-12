Цены на бензин в Приморье могут снизиться

Источник: VLADNEWS

На территории Яковлевского района Приморья запланировано строительство нефтеперерабатывающего завода, что позволит снизить стоимость бензина. Об этом в ходе встречи с главными редакторами СМИ рассказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews.

«Нам необходим свой собственный нефтеперерабатывающий завод. На сегодняшний день мы закупаем топливо в Хабаровском крае и в Амурской области. Поэтому цену на топливо диктуют сбытчики. И стоимость бензина в таких условиях мы никак изменить не сможем», — сообщил Андрей Тарасенко.

В ходе встречи стало известно, что строительство нефтеперерабатывающего завода запланировано на территории Яковлевского района, так как именно там есть все необходимые условия для строительства предприятия. Также Андрей Тарасенко сообщил, что уже есть понимание и того, кто именно будет строить завод.

Стоит отметить, что приморцы были крайне возмущены тем, что цены на бензин могут подняться до 50 рублей уже в начале текущего года. Стоимость топлива начала подниматься ещё с октября прошлого года, что, по мнению эксперта, нехарактерно для российского рынка.