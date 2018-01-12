Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Иностранцам запретили усыновлять детей из Эфиопии
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
«Иран сейчас как СССР в начале 80-х»Руководство Ирана изъяло из школьной программы английский язык
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Запад готовит сценарий признания Крыма российским — Мурадов
Американские СМИ объяснили, зачем США газ РФ
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Эксперты оценили риски ареста золотовалютных резервов РФ в США
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Скончался композитор Владимир Шаинский
04:16 (мск), источник: VLADNEWS

Цены на бензин в Приморье могут снизиться

На территории края построят свой нефтеперерабатывающий завод.

Источник: VLADNEWS

На территории Яковлевского района Приморья запланировано строительство нефтеперерабатывающего завода, что позволит снизить стоимость бензина. Об этом в ходе встречи с главными редакторами СМИ рассказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews.

«Нам необходим свой собственный нефтеперерабатывающий завод. На сегодняшний день мы закупаем топливо в Хабаровском крае и в Амурской области. Поэтому цену на топливо диктуют сбытчики. И стоимость бензина в таких условиях мы никак изменить не сможем», — сообщил Андрей Тарасенко.

В ходе встречи стало известно, что строительство нефтеперерабатывающего завода запланировано на территории Яковлевского района, так как именно там есть все необходимые условия для строительства предприятия. Также Андрей Тарасенко сообщил, что уже есть понимание и того, кто именно будет строить завод.

Стоит отметить, что приморцы были крайне возмущены тем, что цены на бензин могут подняться до 50 рублей уже в начале текущего года. Стоимость топлива начала подниматься ещё с октября прошлого года, что, по мнению эксперта, нехарактерно для российского рынка.

Напомним, первая встреча Андрея Тарасенко с главными редакторами СМИ прошла 7 октября, в ходе которой врио губернатора края попросил сотрудников СМИ рассказать об основных проблемах в регионе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Две новостройки для сирот сданы в Приморье ...
В Приморье перед судом предстанет электрик ...
Назван размер безвозмездной помощи для Сирии
Госдеп объяснил совет избегать поездок в Россию
Минсельхоз предложит установить новую минимальную цену на коньяк
«Северный поток-2» решили перекрыть новыми аргументами
Трамп: Америке не нужны мигранты, прибывающие из «грязных дыр»
Глава Минтранса: миф о плохих дорогах в России развеян
В Гватемале сурово осуждена семья, похитившая кредиты в РФ
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен стала 16-й в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала итальянка Доротея Вирер
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Необычный способ заняться сексом «Защищать» себя перед контактом следует не только с помощью презерватива
Кино
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств» По словам актрисы, с домогательствами сталкивались многие ее друзья и коллеги
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь