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04:38 (мск), источник: Lenta.Ru

США анонсировали новые санкции против России

США работают над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки». Об этом заявил на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин.

«Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем», — сказал Мнучин в ответ на вопрос о списке лиц, в отношении которых прорабатываются ограничительные меры.

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В свою очередь, газета «Коммерсантъ» выяснила, что Администрация США готовится представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству страны. Его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей — до 300.

По информации издания, попадание в черный список не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого. При этом в Демократической партии США опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из «кремлевского доклада» ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

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