Руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович проведет прием граждан 16 января
Предварительная запись проводится по телефону
Предварительная запись проводится по телефону
Руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович проведет прием граждан 16 января. Об этом сообщает
Мероприятие пройдет в приемной Президента РФ В ПФО во вторник 16 января с 14.00 до 16.00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт. Предварительная запись проводится по телефону