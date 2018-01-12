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16:51 (мск), источник: Newsroom24.ru

Руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович проведет прием граждан 16 января

Предварительная запись проводится по телефону 8 (831) 430-03-55.

Руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович проведет прием граждан 16 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие пройдет в приемной Президента РФ В ПФО во вторник 16 января с 14.00 до 16.00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 1. При себе необходимо иметь паспорт. Предварительная запись проводится по телефону 8 (831) 430-03-55 в будние дни с 9 до18 часов.

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