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16:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в райадминистрации 12 января 2018 года.

В начале января нижегородцы сообщили в областную экологическую службу о случаях загорания на территории Шуваловской свалки, а также о том, что на закрытую территорию продолжает завозиться мусор. Как сообщили в райадминистрации, со стороны территории Ленинского района завоз твердых бытовых отходов на Шуваловскую промзону в период с 1 января 2018 года по настоящее время не производился.

Согласно информации, круглосуточное дежурство на полигоне для складирования снега на территории Шуваловской промзоны в соответствии муниципальным контрактом осуществляет подрядная организация ООО «Кстово-Автодор». Также отмечено, что сотрудники администрации Ленинского района и ГОЧС регулярно проводят рейды, в результате которых «автотранспортных средств, груженных бытовыми отходами, не выявлено».

Также в администрации отметили, что на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию территории свалки твердых бытовых и промышленных отходов Шуваловской промзоны предусмотрено около 15 млн рублей. В настоящее время готовится техническое задание для проведения аукциона.

Ранее сообщалось, что в городском бюджете средства на работы по ликвидации свалки пока не предусмотрены. Ранее также сообщалось, что рекультивацию полигона планируется завершить в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. По информации администрации Ленинского района, данный полигон промышленных и бытовых отходов был закрыт для складирования мусора в 1993 году.

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