Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода опровергает информацию о случаях складирования мусора на Шуваловской свалке

В начале января нижегородцы сообщили в областную экологическую службу о случаях загорания на территории Шуваловской свалки, а также о том, что на закрытую территорию продолжает завозиться мусор. Как сообщили в райадминистрации, со стороны территории Ленинского района завоз твердых бытовых отходов на Шуваловскую промзону в период с 1 января 2018 года по настоящее время не производился.

Согласно информации, круглосуточное дежурство на полигоне для складирования снега на территории Шуваловской промзоны в соответствии муниципальным контрактом осуществляет подрядная организация ООО «Кстово-Автодор». Также отмечено, что сотрудники администрации Ленинского района и ГОЧС регулярно проводят рейды, в результате которых «автотранспортных средств, груженных бытовыми отходами, не выявлено».

Также в администрации отметили, что на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию территории свалки твердых бытовых и промышленных отходов Шуваловской промзоны предусмотрено около 15 млн рублей. В настоящее время готовится техническое задание для проведения аукциона.