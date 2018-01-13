США планируют увеличить свой ядерный арсенал
Так в Пентагоне собираются ответить Москве, которую Вашингтон обвиняет в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Так в Пентагоне собираются ответить Москве, которую Вашингтон обвиняет в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США планируют создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Об этом сообщается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу.
«<…> США в ближайшее время модифицируют небольшое число существующих боеголовок БРПЛ, чтобы иметь вариант малой мощности, а в долгосрочной перспективе будут создавать современную ядерную крылатую ракету морского базирования», — говорится в документе, текст которого опубликовало
С точки зрения стратегов Пентагона, такая новая крылатая ракета позволит США обеспечить «нестратегическое [ядерное] региональное присутствие». Она не нарушает положения
«Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания [новой ядерной] крылатой ракеты морского базирования», — гласит доктрина.
Распоряжение о ее подготовке президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия данного документа занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.