В штабе Путина ответили на вопрос о телеграм-канале перед выборами
Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе канала в мессенджере Telegram, у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, заявил
Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе канала в мессенджере Telegram, у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, заявил
По его словам, у Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба.
Отмечается, что «всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина».
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на мероприятиях штаба Путина планируется ведение