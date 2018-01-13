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16:32 (мск), источник: Газета.Ру

В штабе Путина ответили на вопрос о телеграм-канале перед выборами

Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе канала в мессенджере Telegram, у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, у Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба.

Отмечается, что «всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на мероприятиях штаба Путина планируется ведение онлайн-трансляций в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В дальнейшем рассматривается подобное освещение и других событий предвыборной кампании президента.

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Во время загрузки произошла ошибка.
12 января© Ньюстюб
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