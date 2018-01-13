Дивизион ЗРК С-400 в Севастополе обеспечит защиту Крыма и части Кубани

Источник: РИА "Новости"

«С этой минуты вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края», — сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он отметил, что время развертывания комплекса в боевое положение составляет менее пяти минут. По его словам, ЗРК С-400 является оружием защиты.