Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом

Источник: Reuters

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Военные не конкретизируют цель и причины бомбардировки, но говорят, что по соображениям безопасности в воскресенье будет закрыт расположенный поблизости КПП «Керем-Шалом» — единственный грузовой погранпереход палестинского анклава.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа», — сказано в пресс-релизе.