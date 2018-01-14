В Совфеде прокомментировали критику России в ядерной доктрине США

Источник: РИА Новости

В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post, утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

​"Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что «угроза» в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию, — сказал сенатор.

По его словам, теперь США — в ядерной доктрине — «пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих».

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​"Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не ее предшественник СССР, — отметил Бондарев.