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05:32 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде прокомментировали критику России в ядерной доктрине США

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США пытаются «валить с больной головы на здоровую», критикуя Россию в своей ядерной доктрине, заявил РИА Новости глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Источник: РИА Новости

В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post, утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

​"Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что «угроза» в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию, — сказал сенатор.

По его словам, теперь США — в ядерной доктрине — «пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих».
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​"Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не ее предшественник СССР, — отметил Бондарев.

По словам сенатора, из уст американских политиков периодически слышатся слова о так называемом «превентивном ядерном ударе» «в отношении то одного, то другого государства». «Наша военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Однако, как неоднократно подчеркивал верховный главнокомандующий вооруженных сил, президент России Владимир Путин, свою безопасность мы будем отстаивать последовательно и жестко», — заключил парламентарий.

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