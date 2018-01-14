СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г. р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов России», — говорится в документе. В другом заявлении господин Порошенко поясняет, что он занимается привлечением крупных инвестиций на заводы «Рошен» и «Богдан» и не имеет отношения «к антироссийской кампании президента (Украины Виктора) Ющенко».

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — говорится в сообщении на сайте главы государства. Представители господина Порошенко также подчеркнули, что рассчитывают на публичные извинения от распространивших эту информацию изданий.