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05:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России

Грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал копии писем президента Украины Петра Порошенко в ФСБ, которые якобы были направлены в ведомство в феврале 2007 года после того, как его не пустили в Россию.

Источник: Reuters

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г. р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов России», — говорится в документе. В другом заявлении господин Порошенко поясняет, что он занимается привлечением крупных инвестиций на заводы «Рошен» и «Богдан» и не имеет отношения «к антироссийской кампании президента (Украины Виктора) Ющенко».

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В администрации президента Украины заявили, что обнародованные бумаги — «низкопробная подделка».

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — говорится в сообщении на сайте главы государства. Представители господина Порошенко также подчеркнули, что рассчитывают на публичные извинения от распространивших эту информацию изданий.

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