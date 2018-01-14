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05:53 (мск), источник: Известия

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США. Мэннинг подала соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию и хочет представлять штат Мэриленд.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

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Информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинг арестовали в 2010 году, он признался в передаче сайту документов о действиях США в Ираке и Афганистане. Офицера признали виновным в шпионаже и приговорили к 35 годам тюрьмы. Во время нахождения в тюрьме Брэдли сделал операцию по смене пола и стал Челси. В мае 2017 года Челси Мэннинг вышла на свободу.

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