Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США

Информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинг арестовали в 2010 году, он признался в передаче сайту документов о действиях США в Ираке и Афганистане. Офицера признали виновным в шпионаже и приговорили к 35 годам тюрьмы. Во время нахождения в тюрьме Брэдли сделал операцию по смене пола и стал Челси. В мае 2017 года Челси Мэннинг вышла на свободу.