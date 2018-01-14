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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Бастрыкин предложил внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что необходимо усилить борьбу с террористическими и экстремистскими организациями в интернете. При этом он призвал учитывать фактор выезда экстремистски настроенной молодежи из российских регионов в горячие точки.

Источник: РИА "Новости"

«Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором, оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации», — заявил «Российской газете» Александр Бастрыкин.

По словам главы СКР, с деятельностью международных террористических организаций связаны в основном текстовые и аудиовизуальные материалы в интернете.
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В них часто звучит призыв оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и иных платежных реквизитов, пояснил господин Бастрыкин.

Глава СК напомнил, что действующий порядок предусматривает блокировку сайтов лишь по решению суда, что требует определенного времени, в течение которого ресурс будет продолжать работать.

«Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?» — предложил Бастрыкин, приведя в качестве примера внесудебный порядок включения информации в список экстремистских материалов, существующий в КНР.

В конце ноября, когда Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно документу за призывы в интернете к массовым беспорядкам, к экстремистской деятельности и к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением закона, интернет ресурсы могут быть заблокированы.

Бастрыкин: террористы стремятся к разрушению государств
Во время загрузки произошла ошибка.
27 апреля 2017© Ньюстюб
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