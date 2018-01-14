Бастрыкин предложил внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов

Источник: РИА "Новости"

«Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором, оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации», — заявил «Российской газете» Александр Бастрыкин.

По словам главы СКР, с деятельностью международных террористических организаций связаны в основном текстовые и аудиовизуальные материалы в интернете.

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В них часто звучит призыв оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и иных платежных реквизитов, пояснил господин Бастрыкин.

Глава СК напомнил, что действующий порядок предусматривает блокировку сайтов лишь по решению суда, что требует определенного времени, в течение которого ресурс будет продолжать работать.

«Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?» — предложил Бастрыкин, приведя в качестве примера внесудебный порядок включения информации в список экстремистских материалов, существующий в КНР.