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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-начальник Брестской областной ГАИ о своем увольнении: «Проблем на работе не было, детектор прошел»

Экс-начальник областного управления ГАИ в интервью изданию «Вечерний Брест» прокомментировал причины своего ухода из ГАИ. Он отметил, что это решение вызревало не один год.

Источник: Комсомольская правда
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— Никаких проблем у меня на работе не было. Пресловутый детектор я прошел, со стороны контролирующих служб и властей к нам никаких претензий не было — брестская ГАИ на хорошем счету. И я считаю, это мастерство — уйти на пике, уйти достойно.

Собеседник поддерживает использование полиграфа среди сотрудников ГАИ.

— Мое личное мнение — это было правильное решение. Не будем вдаваться в тонкости применения этой системы, но я прошел его и точно знаю — там люди говорят правду. И это действительно серьезный регулятор внутри системы правоохранительных органов.

Сергей Талатай рассказал, что продолжит работу в развитии транспортной инфраструктуры города и области.

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