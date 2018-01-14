Опубликовано еще одно архивное видео первого визита Назарбаева в США
Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал архивные кадры первого официального визита Главы государства в США на странице в Facebook.
Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал архивные кадры первого официального визита Главы государства в США на странице в Facebook.
«В преддверии предстоящего официального визита Назарбаева в США, специально для вас Телерадиокомплекс подготовил архивный видеоматериал видео из серии первого официального визита Президента Казахстана в США. Напомним, в 1992 году Глава государства подписал ряд соглашений, которые в дальнейшем позитивно повлияли на развитие экономики страны», — сообщается на странице.
Ранее
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