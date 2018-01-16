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05:34 (мск), источник: ТАСС

Генерал США не видит ни одной составляющей ВС РФ, которая не была бы модернизирована

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд не видит ни одной составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние 10 лет.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник в беседе с журналистами в Брюсселе.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — отметил военачальник, слова которого приводит Пентагон.

«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», — добавил генерал.

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