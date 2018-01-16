Генерал США не видит ни одной составляющей ВС РФ, которая не была бы модернизирована

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — отметил военачальник, слова которого приводит Пентагон.