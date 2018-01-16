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05:37 (мск), источник: НИА Красноярск

Виктор Томенко поручил усилить работу по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях

15 января и.о. председателя Правительства края Виктор Томенко провел оперативное совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, на котором министры доложили об итогах первой рабочей недели в этом году и планах на ближайшие дни.

Источник: Reuters

Первый замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых рассказал, что на особом контроле ведомства находятся 109 ледовых переправ, а также ситуация с ледоставом в Енисейске, где обстановка постепенно стабилизируется: идет снижение уровня воды, риск подтопления домов минимизирован.

На территории края подготовлены 47 мест для Крещенского купания и еще 4 — для забора воды. Экстренными службами спланированы все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности пришедших к водоемам жителей региона.

И.о. председателя Правительства края отметил, что события начала года, связанные с пожарами в жилых домах и гибелью людей, требуют усиления внимания муниципальных образований и спасателей к этой теме. «В ближайшие дни прогнозируется значительное понижение температуры по всему краю. Это значит, что жители края будут интенсивно топить печи и включать обогреватели. Это повышает риск пожаров, поэтому нужно еще раз все разъяснительные и профилактические мероприятия провести», — сказал Виктор Томенко. Вадим Сизых отметил, что такая работа ведется: есть понимание, в каких территориях есть проблемы, где нужно усилить контроль.

Министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий особое внимание уделяется обеспечению безопасности в стационарах с постоянным проживанием людей. Всего в крае в домах-интернатах живут 7,5 тысяч человек. Новогодние каникулы прошли там без чрезвычайных ситуаций.

На совещании также обсудили подготовку к крупным событиям: Правительство края прорабатывает выставочную и инвестиционную программу Красноярского экономического форума. В конце января в Красноярске традиционно пройдет международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин», в котором планируют принять участие борцы из 11 стран. Кроме того, красноярские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм в Пхёнчхане (Республика Корея), сейчас идут рейтинговые соревнования, по итогам которых, по предварительным оценкам, на места в сборной могут претендовать порядка 12−15 красноярцев.

И.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская рассказала, что на этой неделе все дети в крае вышли с каникул и приступили к учебе. В крае начинается региональный этап предметных олимпиад — всего с 11 января до 22 февраля их будет проведено 24. Помимо этого, готовится двухдневная конференция, посвященная повышению качества образования.

Зампредседателя Правительства — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов рассказал о некоторых отраслевых итогах года. В частности, он отметил, что в 2017 году аграрии отгрузили за пределы края 455 тысяч тонн зерна — в 31 субъект РФ и за пределы страны.

Министерство финансов в начале года открыло финансирование всех запланированных в бюджете статей расходов, исполнение идёт чётко по графику.

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