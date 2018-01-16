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18:58 (мск), источник: Noi.md

Правительство отклонило инициативу по запрету двойного гражданства в случае чиновников

Правительство отклонило законодательную инициативу депутата ПСРМ Владимира Цуркана о запрете двойного гражданства для государственных чиновников, имеющих доступ к государственной тайне.

Источник: Noi.md

Документ будет рассмотрен на завтрашнем заседании исполнительного органа, Министерство юстиции дало негативное заключение на инициативу. Законодательное предложение Владимира Цуркана касается формулирования оговорки к Европейской конвенции о гражданстве с тем, чтобы установить ограничение на владение двойным гражданством для некоторых государственных служащих, имеющими доступ к государственной тайне.

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Министерство юстиции уточнило, что государство обязано соблюдать и добросовестно выполнять международные договоры, в которых оно участвует, в том числе Европейскую конвенцию о гражданстве. По данным властей, внесение ограничений на владение несколькими гражданствами является нарушением обязательств государства.

«Положения ст. 17 (1) Конвенции гарантируют гражданам государства-участника, имеющим другое гражданство, те же права и обязанности, что и другие граждане этого государства-участника. По мнению правительства, применение, в результате внесения во внутреннее законодательство некоторых ограничений, касающихся множественного гражданства определенных категорий граждан, представляет собой нарушение обязательств государства в соответствии с Европейской конвенцией о гражданстве», — говорится в пояснении Министерства юстиции.

Ранее Конституционный суд установил, что запрет на двойное гражданство в случае сотрудников СИБа и других категорий государственных чиновников является неконституционным.

Позднее Министерство юстиции разработало законопроект, в котором предложило отмену ограничений на гражданство в национальном законодательстве. Документ предусматривает исключение из Закона о Службе информаций и безопасности положений, согласно которым в период деятельности в СИБе ее сотрудники не могут владеть гражданством других государств.

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