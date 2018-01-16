Власти Самары объявили набор в кадровый резерв руководителей учреждений

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Администрация Самары объявляет о создании оперативного резерва профессиональных управленцев для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений города.

К кандидатам предъявляются следующие основные требования:

— наличие высшего образования;.

— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;.

— из личных качеств: ответственность, оперативность, умение работать в команде;.

— приветствуется профессиональный опыт, соответствующий деятельности предприятия или учреждения.

Всем заинтересованным лицам необходимо заполнить и направить личное резюме на электронную почту BogomazovaKO@samadm.ru. Дополнительная информация по телефону 340−36−75.