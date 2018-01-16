Власти Самары объявили набор в кадровый резерв руководителей учреждений
Самарцы, желающие попасть в кадровый резерв руководителей, могут попробовать свои силы.
Самарцы, желающие попасть в кадровый резерв руководителей, могут попробовать свои силы.
Администрация Самары объявляет о создании оперативного резерва профессиональных управленцев для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений города.
К кандидатам предъявляются следующие основные требования:
— наличие высшего образования;.
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;.
— из личных качеств: ответственность, оперативность, умение работать в команде;.
— приветствуется профессиональный опыт, соответствующий деятельности предприятия или учреждения.
Всем заинтересованным лицам необходимо заполнить и направить личное резюме на электронную почту BogomazovaKO@samadm.ru. Дополнительная информация по телефону 340−36−75.
Перечень руководителей муниципальных предприятий и учреждений.