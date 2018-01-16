Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 марта

Напомним, что председателя НРО партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест до 19 января 2018 года. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал.