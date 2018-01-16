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18:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 марта

Суд продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 марта 2018 года. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 16 января 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, с ходатайством о продлении домашнего ареста в суд обратился следователь СУ СК.

Напомним, что председателя НРО партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). 23 ноября он был отправлен под домашний арест до 19 января 2018 года. В ужесточении меры пресечения облсуд прокуратуре отказал.

В ноябре прошлого года Заксобрание отказало прокуратуре в вопросе лишения Бочкарева депутатских полномочий.

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