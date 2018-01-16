Власти Молдовы осуждены в ЕСПЧ за незаконный обыск

Источник: Noi.md

Европейский суд по правам человека единогласно признал нарушение статьи 8 Конвенции о правах человека, а также статьи 13 — право на эффективное средство правовой защиты. Суд установил, что были нарушены права молодой женщины, чья квартира подверглась оскорбительному обыску в октябре 2008 года.

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Судьи ЕСПЧ признали нарушение права заявителя на уважение к своему дому и установили, что национальные власти не смогли привести «достаточные и соответствующие причины» для выдачи ордера на обыск.

Заявительница пожаловалась, что обыск в ее квартире был незаконным, поскольку не преследовалась никакая законная цель, учитывая задержку, с которой был проведен обыск. Она также пожаловалась, что у нее нет никакого законного пути оспорить действия полиции.