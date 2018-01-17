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06:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не планирует помиловать Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави 2», передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?», — возмутился Маргвелашвили.

«Помилование — это не исправление судебной ошибки, это акт жалости. Стоя перед такой реальностью, могу ли я проявить эмоцию в отношение Саакашвили?», — спрашивает президент.

Он обвинил Саакашвили в создании нынешней системы, в которой прокуратура и суд «действуют по старым традициям», и новая власть не способна изжить ее.

5 января Саакашвили в Грузии признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. Сам Саакашвили в настоящее время находится на Украине. Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что не ведет с Грузией переговоров об экстрадиции политика.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. Против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

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5 января© Ньюстюб
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