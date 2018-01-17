Зарплаты воспитателей повысились с нагрузкой. Эксперты оценили детсадовскую экономику

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ежемесячные доходы воспитателей в 2017 году выросли на 9% в муниципальных детских садах и на 15% — в частном секторе. Таким образом, заработная плата воспитателя в госучреждении составляет 19 842 руб., а в частном — 21 026 руб. Такие данные получены экспертами Института образования НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) в ходе мониторинга экономики образования в 2016/17 учебном году (опрошено 3887 человек из всех регионов России). Исследование проводится с 2002 года по поручению Министерства образования и науки РФ.

В целом педагоги дошкольного образования демонстрируют оптимизм: если в 2012 году 60% респондентов связывали ожидания и перспективы с работой, теперь таких — 76,2%. Сменить место работы хотели бы 15,8%, однако реально ищут или уже нашли другую работу только 1,2%.

Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин указывает на преобразования в отрасли, начатые в 2013 году: «Дошкольную подготовку признали уровнем образования, ввели федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы). Тогда же началось повышение зарплаты воспитателям».

Напомним, согласно майским указам президента РФ 2012 года, с 2013 года средняя заработная плата дошкольных педагогов должна равняться средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.

По данным мониторинга НИУ ВШЭ, сегодня средняя зарплата воспитателя детсада составляет 75−80% зарплаты учителя в школе.

«К сожалению, вспомогательному персоналу — помощникам воспитателя, блоку организации питания, логопедам и медперсоналу, — чья роль в жизни дошкольного учреждения чрезвычайно велика, оплату почти нигде не подняли. Такая ситуация может приводить к напряжению в коллективе», — отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Увеличение доходов связано и с ростом нагрузки на педагогов, указывают эксперты, об этом заявляют 51% воспитателей государственных детсадов, 26% — в частном секторе.

В ходе мониторинга выявлено, что детей реже выводят на вечернюю прогулку, особенно зимой, нередко после дневного сна остается один педагог на две группы, в отличие от утренних часов, когда в каждой группе работают и воспитатель, и помощник воспитателя. Как ранее сообщал «Ъ», о том, что майские указы президента о повышении доступности дошкольного образования выполнены с нарушениями, заявляли активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

В апреле 2017 года правительство РФ отчиталось, что доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет в среднем по стране составила 98,73%, а средняя наполняемость групп составляет 25,3 человека. Однако, по данным ОНФ, в 15% случаев в группах занимаются 30−39 воспитанников.

«Раньше предельная наполняемость была 15 человек для младших групп, с трех лет — 20 человек. После исключения этого параметра из СанПиНов наполняемость групп, по свидетельству воспитателей, достигает 25−26 человек, — подтверждает Ирина Абанкина.— В некоторых регионах доходит до 40 человек».

При этом в муниципальных садах происходит сокращение, в частности, музыкальных педагогов и логопедов, утверждают в НИУ ВШЭ. «Финансовая выгода — всего 5% от общих расходов на дошкольное образование, — говорит Исак Фрумин, — но она резко снижает общий эффект огромных госинвестиций».

«Согласно требованиям ФГОСов дошкольного образования, образовательная организация обязана предусмотреть создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности», — ответили «Ъ» в пресс-службе Минобрнауки на просьбу прокомментировать результаты исследования.

В ведомстве отметили, что, согласно ФГОСам, российское дошкольное образование обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. «Министерство внимательно относится ко всем исследованиям в этой области и, безусловно, ознакомится и с этими данными», — заключили в министерстве.

Зампред комитета по образованию и науке РФ Любовь Духанина сообщила «Ъ», что совместно с ОНФ разрабатываются поправки к законодательству, которые установят предельную норму нагрузки на педагогов дошкольных учреждений.

«Фактическое повышение зарплаты произошло за счет увеличения нагрузки, подчас непрофильной, которую должен выполнять вспомогательный персонал. Также воспитатели говорят об удивительных случаях, когда стимулирующая часть зарплаты начисляется за посещаемость детей или своевременную оплату каких-либо услуг родителями», — говорит она.

По ее словам, поправки, устанавливающие предельную нагрузку на воспитателей, будут разработаны и представлены на общественное обсуждение в ближайшие полтора месяца.