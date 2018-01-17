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06:39 (мск), источник: Известия

Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги

Министерство экономики Франции заявило, что не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство напомнило, что споры по вопросу «русских займов» были ликвидированы соглашением в 1997 году, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года.

Тогда в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции $400 млн. Вместе с тем соглашение не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования», передает «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что около 400 тыс. человек намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Общая сумма выплат лежит в диапазоне от €10 до €30 млрд.

Франция потребовала вернуть долги столетней давности
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15 января© Ньюстюб
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