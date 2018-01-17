Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги

Источник: РИА "Новости"

Ведомство напомнило, что споры по вопросу «русских займов» были ликвидированы соглашением в 1997 году, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года.

Тогда в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции $400 млн. Вместе с тем соглашение не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования», передает «РИА Новости».