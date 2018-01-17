МФЦ Хабаровского края впервые примут участие в президентской кампании

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае члены избирательных комиссий завершают обучение сотрудников многофункциональных центров, которые в этом году впервые будут задействованы в кампании по выборам Президента России 18 марта этого года.

Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», который сегодня посетил ликбез от избиркома в МФЦ в Хабаровске, во всех 99 подобных центрах региона с 31 января начнётся приём заявлений от желающих проголосовать вне мест постоянной регистрации.

Агентство ранее сообщало, что Государственная дума России ещё в мае прошлого года отменила открепительные удостоверения на выборах. В декабре новый порядок на брифинге разъяснил председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов. Отмену досрочного голосования вне труднодоступных местностей и открепительных он объяснил необходимостью исключить возможные нарушения (например, «карусели»), которые фиксировались в ряде регионов на предыдущих избирательных кампаниях в стране.

Теперь тем, кто не сможет 18 марта прийти на избирательный участок по месту постоянной регистрации, необходимо побеспокоиться заранее. За 45 дней до старта выборов, но не позднее 12 марта, гражданин должен лично прийти в МФЦ или в избирательную комиссию с паспортом или (при его утере или замене) с действующим временным удостоверением личности и подать заявку о месте, где он желает проголосовать.

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«С 31 января этого года многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, а также территориальные избирательные комиссии Хабаровского края начинают приём заявлений от граждан о включении их в список избирателей по месту фактического нахождения на выборах Президента Российской Федерации, — рассказал секретарь Хабаровского крайизбиркома Оярс Машков. — Этот механизм нужен гражданам, которые либо проживают не по месту своей постоянной регистрации, либо знают, что в день голосования 18 марта они окажутся в другом регионе, в другом городе. Эта возможность им будет обеспечена без открепительных удостоверений».

При этом торопиться с получением такого права в избиркоме не советуют. Подать заявление через МФЦ гражданин может только один раз. Как объяснили специалисты избирательной комиссии сотрудникам МФЦ, даже в случае подачи нескольких заявок через различные центры, действительной будет признаваться только первая из них. После того, как гражданин изъявит желание голосовать 18 марта на другом избирательном участке или в пунктах на вокзалах и аэропортах, он потеряет право получить бюллетень на участке по месту постоянной регистрации. В МФЦ обещают обслуживать желающих проголосовать на другом участке в приоритетном порядке, на ожидание в электронной очереди должно уходить не более 15 минут.

«У нас уже прошло тестирование этой услуги. Заявителями у нас выступали представители избирательной комиссии, — рассказала руководитель филиала МФЦ № 1 в г. Хабаровске Лидия Бородкина. — Специалисты филиала прошли обучение, члены краевого избиркома ответили на все интересующие вопросы наших сотрудников. Можно сказать, что мы готовы к оказанию данной услуги. С учётом того, что выборам президента страны придаётся огромное значение, я уверена, что эта услуга будет оказываться в приоритетном порядке».