Глеб Никитин ожидает экономический эффект от ЧМ-2018 для Нижегородской области в 5−7 млрд рублей
Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин ожидает экономический эффект от проведения матчей ЧМ-2018 для региона в 5−7 млрд рублей.
Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин ожидает экономический эффект от проведения матчей ЧМ-2018 для региона в 5−7 млрд рублей.
Как сообщил Никитин во время Гайдаровских чтений, которые открылись в Москве 17 января 2018 года, ожидается, что на игры чемпионата в Нижний Новгород приедут порядка 200 тысяч иногородних зрителей, что и позволит обеспечить такой экономический эффект.
«Планируется, что количество иностранных граждан увеличится на треть по сравнению с 2017 годом. Если болельщики, приехавшие в Нижний Новгород, останутся хотя бы на
Также Никитин сообщил, что проведение чемпионата мира, по расчетам властей, должно дать около 1% добавленной стоимости из общего прироста ВРП, прогнозируемого на 2018 год.
«Что касается долгосрочных эффектов, то к 2020 году мы рассчитываем на планку в три с небольшим млн туристов за год. Сейчас этот показатель составляет 1,9 млн туристов — то есть рост практически в два раза», — добавил врио губернатора.
Напомним, что Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария,