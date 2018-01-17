Глеб Никитин ожидает экономический эффект от ЧМ-2018 для Нижегородской области в 5−7 млрд рублей

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил Никитин во время Гайдаровских чтений, которые открылись в Москве 17 января 2018 года, ожидается, что на игры чемпионата в Нижний Новгород приедут порядка 200 тысяч иногородних зрителей, что и позволит обеспечить такой экономический эффект.

«Планируется, что количество иностранных граждан увеличится на треть по сравнению с 2017 годом. Если болельщики, приехавшие в Нижний Новгород, останутся хотя бы на два-три дня, то наш регион получит дополнительный доход в сумме 5−7 миллиардов рублей», — приводит слова Никитина пресс-служба губернатора и правительства.

Также Никитин сообщил, что проведение чемпионата мира, по расчетам властей, должно дать около 1% добавленной стоимости из общего прироста ВРП, прогнозируемого на 2018 год.

«Что касается долгосрочных эффектов, то к 2020 году мы рассчитываем на планку в три с небольшим млн туристов за год. Сейчас этот показатель составляет 1,9 млн туристов — то есть рост практически в два раза», — добавил врио губернатора.