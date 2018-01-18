Александр Усс: Нефтяная составляющая в крае будет только увеличиваться

«Главным достижением экономики последних сорока лет является тот факт, что Красноярский край стал нефтяным регионом со всеми вытекающими отсюда, в том числе и налоговыми, последствиями. У нас активно работает “Роснефть” — перспективное Ванкорское месторождение, “Лукойл”. И я уверен, что не за горами освоение других месторождений, которых в крае очень много. У нас сложная нефть, но я уверен, что нефтяная составляющая в крае будет только увеличиваться», — считает Александр Усс.