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05:56 (мск), источник: НИА Красноярск

Александр Усс: Нефтяная составляющая в крае будет только увеличиваться

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс дал интервью газете «Ведомости», в котором рассказал о том, как развивается в регионе нефтяной сектор.

Источник: НИА Красноярск

«Главным достижением экономики последних сорока лет является тот факт, что Красноярский край стал нефтяным регионом со всеми вытекающими отсюда, в том числе и налоговыми, последствиями. У нас активно работает “Роснефть” — перспективное Ванкорское месторождение, “Лукойл”. И я уверен, что не за горами освоение других месторождений, которых в крае очень много. У нас сложная нефть, но я уверен, что нефтяная составляющая в крае будет только увеличиваться», — считает Александр Усс.

Напомним, оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского, Лодочного месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири в Туруханском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных районах Красноярского края, является ООО «РН-Ванкор».

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