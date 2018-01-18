Экс-сенатор Игорь Изместьев исключен из списка на помилование
УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Комиссия по вопросам помилования при мэре Москвы отказала в помиловании
УФА, 18 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Комиссия по вопросам помилования при мэре Москвы отказала в помиловании
«Еще 13 декабря 2017 года состоялось заседание комиссии по вопросам помилования, на котором было принято единогласное решение 10 членов комиссии в помиловании отказать», — сказал заместитель председателя комиссии Александр Чистяков.
По его словам,
2 февраля 2016 года ему отказал в помиловании президент России Владимир Путин.
«Теперь прошение об освобождении он сможет подать только через 25 лет. Как правило, по таким статьям не реабилитируют», — добавил Александр Чистяков.
Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировались организация ряда убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.
В июле прошлого года глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что попросила Путина о помиловании Изместьева, так как считает его невиновным.