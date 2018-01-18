Экс-сенатор Игорь Изместьев исключен из списка на помилование

«Еще 13 декабря 2017 года состоялось заседание комиссии по вопросам помилования, на котором было принято единогласное решение 10 членов комиссии в помиловании отказать», — сказал заместитель председателя комиссии Александр Чистяков.

По его словам, экс-сенатор был внесен в список на помилование с еще тремя осужденными. Ранее Изместьев уже обращался в комиссию, чтобы получить помилование в 2015 году, но ему также было отказано в этом праве.

2 февраля 2016 года ему отказал в помиловании президент России Владимир Путин.

«Теперь прошение об освобождении он сможет подать только через 25 лет. Как правило, по таким статьям не реабилитируют», — добавил Александр Чистяков.

Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировались организация ряда убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.