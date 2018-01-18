Забастовка в Бельцах: члены «Нашей партии» четыре дня держат голодовку
Голодовка продолжится до пятницы, 19 января, когда должно состояться очередное заседание муниципального совета.
Голодовка продолжится до пятницы, 19 января, когда должно состояться очередное заседание муниципального совета.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Муниципальные советники от «Нашей партии» в Бельцах — втором по величине города в Молдове — объявили голодовку, которую держат уже четвертый день подряд, в связи с давлением, оказываемом на них представителями правящего большинства.
Как заявила Sputnik мунсоветник от «Нашей партии» Елена Грицко, решение о проведении голодовки поддержано практически всеми местными избранниками от полифтомирования. Как отметила собеседница, с момента начала голодовки давление на членов «Нашей партии» и их родственников усилилось.
«Власти делают это для того, чтобы расколоть фракцию “Нашей партии” в мунсовете Бельц. У нас 26 советников — абсолютное большинство. Давление оказывается в том числе для того, чтобы наши советники вышли из фракции “Нашей партии”, но остались в мунсовете. А делается это для того, чтобы создать свою большую фракцию и назначить своего вице-мэра», — сказала Грицко.
Она подчеркнула, что в этой связи властям не выгоден местный референдум, который инициировала фракция «Нашей партии» о доверии к ее лидеру — мэру города Бельцы Ренато Усатому, находящемуся на данный момент в Москве. По ее словам, власти не хотят проводить этот плебисцит, поэтому и оказывают давление на советников «Нашей партии».
«Голодовка продолжится до пятницы, 19 января, когда должно состояться очередное заседание муниципального совета, на котором будет установлена дата референдума, как будет поставлен вопрос в бюллетене, а также мотивы. По процедуре после этого все документы отправляют в ЦИК, который и примет решение относительно этого референдума», — сказала Грицко.
Как отметила собеседница, по итогам заседания мунсовета в пятницу члены фракции проведут встречи с представителями ряда посольств.
«После чего мы проведем конференцию о своих дальнейших шагах. Все зависит от реакции европейских и международных структур», — заключила Грицко.