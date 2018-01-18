На место в Мингорсовете в среднем претендуют четыре человека

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На место в Минском городском Совете депутатов в среднем претендуют четыре человека, сообщил сегодня журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Всего в городе зарегистрировано 247 кандидатов в депутаты — в среднем четыре человека на место. В нескольких округах на депутатское кресло претендуют три человека, в двух округах — восемь, в одном — семь. Отказано в регистрации 98 гражданам, — отметил Дмитрий Шевцов.

По его словам, основной причиной отказа в регистрации стало неправильное заполнение подписных листов. Также имели место факты неправильного заполнения деклараций, претенденты не включали в них находящиеся в собственности акции, земельные участки, указывали не все имеющиеся денежные доходы.

Такие документы отклонялись. Шесть потенциальных кандидатов на определенных этапах отказались от борьбы. Наибольшее количество кандидатов в депутаты представляют Либерально-демократическую партию и Коммунистическую партию Беларуси.

Среди тех, кто изъявил желание баллотироваться в депутаты на предстоящих местных выборах, представители различных слоев общества и профессий. Среди претендентов на депутатское кресло стало больше молодежи. Около 15% кандидатов находятся в возрасте до 30 лет, в прошлую избирательную кампанию таких было меньше 7%. Около 29% кандидатов — женщины.

По словам Дмитрия Щевцова, фактически с сегодняшнего дня кандидаты могут начинать предвыборную агитацию при наличии программ, листовок и других информационных материалов. Определен перечень мест, где нельзя проводить пикетирование. В их числе объекты метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мосты, вокзалы, территории вблизи зданий республиканских органов государственного управления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов. В подземных переходах агитация разрешена.

«В целом избирательная кампания проходит спокойно, критических жалоб не поступало», — отметил Дмитрий Шевцов.

Как сообщалось, сегодня завершилась регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва. Решение о регистрации принимается при наличии всех необходимых документов, которые в установленный срок поступили в соответствующую территориальную, окружную комиссию.

Если в регистрации отказано, это решение может быть обжаловано в вышестоящие инстанции, для подачи жалобы установлен трехдневный срок, исчисление которого начинается со дня принятия решения. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к ведению агитации — выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день голосования она запрещена.