CNN расширяет штат сотрудников московского бюро

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В частности, главой московского бюро будет назначен бывший корреспондент газеты The Wall Street Journal Нейтан Ходж. С 2015 года Ходж занимал должность главы московского бюро The Wall Street Journal, где освещал кризис на Украине, операцию России в Сирии и конфронтацию между Москвой и Вашингтоном.

Еще одним новым сотрудником московского бюро станет старший международный корреспондент CNN Фред Плейтген из лондонского бюро CNN.

Старший международный корреспондент московского бюро CNN Мэттью Чанс, занимающий эту должность с 2011 года, продолжит работу в московском бюро. За время своей работы Чанс брал интервью у президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, а также освещал события в Беслане, конфликты в Чечне и Грузии.