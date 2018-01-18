CNN расширяет штат сотрудников московского бюро
Телеканал CNN объявил о расширении штата московского бюро, говорится в сообщении
Телеканал CNN объявил о расширении штата московского бюро, говорится в сообщении
В частности, главой московского бюро будет назначен бывший корреспондент газеты The Wall Street Journal Нейтан Ходж. С 2015 года Ходж занимал должность главы московского бюро The Wall Street Journal, где освещал кризис на Украине, операцию России в Сирии и конфронтацию между Москвой и Вашингтоном.
Еще одним новым сотрудником московского бюро станет старший международный корреспондент CNN Фред Плейтген из лондонского бюро CNN.
Старший международный корреспондент московского бюро CNN Мэттью Чанс, занимающий эту должность с 2011 года, продолжит работу в московском бюро. За время своей работы Чанс брал интервью у президента России Владимира Путина и
«Это ключевой год для России, и, увидев ту страсть, с которой CNN освещает события, я с нетерпением ожидаю того, что будет дальше», — сказал Ходж.