Нобелевский лауреат обругал Трампа

Источник: РИА Новости

«Я получил “награду за фейковые новости” за плохой прогноз по рынку, отозванный через три дня, от человека, который соврал уже две тысячи раз и до сих пор не признал, что проиграл выборы по числу избирателей», — написал Кругман в Twitter и добавил, передразнивая Трампа: «Жаль!».

По его мнению, список является «просто смешным», поскольку президент уверен, что «фейковые новости» существуют, но доказать этого на примерах не может.

Кругман, ярый сторонник Демократической партии, удостоился первого места за свое пророчество в ночь президентских выборов 9 ноября 2016 года, что рынки не переживут избрания Трампа. За год с момента инаугурации Трампа биржевой индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 30%.