Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Под Владимиром девочку с кровотечением выгнали из автобуса
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
В США поведали о поведении РФ в случае войны — СМИ
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Муж Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала – СМИ
Вдова Марьянова поведала о жизни после смерти мужа
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
9Умерла вокалистка The Cranberries
19:05 (мск), источник: РИА Новости

Нобелевский лауреат обругал Трампа

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лауреат Нобелевской премии по экономике и обозреватель газеты New York Times Пол Кругман раскритиковал президента Дональда Трампа, который поставил экономиста на первое место в своей «премии за фейковые новости».

Источник: РИА Новости

«Я получил “награду за фейковые новости” за плохой прогноз по рынку, отозванный через три дня, от человека, который соврал уже две тысячи раз и до сих пор не признал, что проиграл выборы по числу избирателей», — написал Кругман в Twitter и добавил, передразнивая Трампа: «Жаль!».

По его мнению, список является «просто смешным», поскольку президент уверен, что «фейковые новости» существуют, но доказать этого на примерах не может.

Кругман, ярый сторонник Демократической партии, удостоился первого места за свое пророчество в ночь президентских выборов 9 ноября 2016 года, что рынки не переживут избрания Трампа. За год с момента инаугурации Трампа биржевой индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 30%.

Всего в десятке «победителей» премии Трампа оказались четыре репортажа CNN, два репортажа New York Times и по одному — от ABC, Washington Post, Time и Newsweek.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Зачем истребители сели на шоссе в Ростовской области
Страх бандеровца: Россия и Польша разделят Украину по реке Збруч
Под Саратовом из-за пожара на нефтепроводе загорелись жилые дома
МИД России: Украина готовится к новой войне
Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители
Zasport показала образцы «нейтральной» формы для сборной России
Путин встретил сына сослуживца отца на Пискаревском кладбище
«Работайте, братья»: суд ужесточил приговор убийце полицейского
Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь