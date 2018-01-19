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07:29 (мск), источник: Tengrinews

Назначен советник министра Ермекбаева

27-летний Олжас Сулейменов стал внештатным советником министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева по вопросам молодежной политики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

По данным министерства, Сулейменов является директором по производству в частной компании.

«В качестве внештатного советника Сулейменов будет принимать участие в формировании эффективной модели государственной молодежной политики в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», — говорится в сообщении.

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Олжас Серикбайулы Сулейменов родился 24 мая 1990 года в Карагандинской области.

Обучался по программе «Болашак» в университете Тонгжи, Шанхай, по специальности — инженер-строитель. С 2012 по 2013 год был президентом международной ассоциации студентов в университете Тонгжи International Students Association. Является основателем молодежной организации казахстанских студентов Kazakhstan Students Association in China в городе Сиань.

В разные годы работал в международных строительных компаниях, генеральным представителем АО «НАТР» в Китае. В 2016—2017 годах занимал должность генерального директора строительной компании SHEBERBUILD.

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», член Ассоциации «Болашак», член Ассоциации молодых лидеров при ООН.

В 2015 году стал победителем конкурса эссе «Много языков — один Мир», организованного ООН. Выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с докладом «Вода — источник жизни».

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