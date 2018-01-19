Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Отец устроившего резню в пермской школе попросил прощения у пострадавших
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Яркая поездка: Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Уэльс
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
“Унижаться не будем”: бойцы ВСУ требуют обещанной награды
Экс-премьер Украины Ехануров: Я продавал Крым США
Яркая поездка: Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Уэльс
Пелагея появилась на публике в блестящем облегающем платье
«Русские слишком умные»: Спецслужбы США о закрытии дипмиссии РФ
Геращенко предложил деоккупацию Крыма и Донбасса
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
8Скончался композитор Владимир Шаинский
07:27 (мск), источник: ЕАН

Свердловские чиновники отказались от публичных крещенских купаний

Церковный праздник Крещения в этом году проходит без массовых публичный VIP-купаний в прорубях.

Источник: Reuters

Информацией о соответствующих планах руководителей пока не владеют сотрудники ни в администрации губернатора и правительстве, ни в мэрии Екатеринбурга.

«Если что-то и будет, то в индивидуальном порядке, не в массовом. Губернатор, по нашим данным, эту традицию поддержит», — заявили ЕАН в областном департаменте информационной политики.

Известно, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сегодня проведет литургию в Боголюбском женском монастыре в селе Сарсы Вторые Красноуфимского района. Там же он совершит освящение воды местного источника. О планах на погружение самого владыки пока также ничего неизвестно.

Напомним, в предыдущие годы свердловские чиновники активно встречали Крещение в проруби. Окунуться любили полпред Игорь Холманских, вице-мэры Екатеринбурга Сергей Тушин и Александр Высокинский. Команда губернатора Евгения Куйвашева в 2015 и 2016 годах и вовсе выезжала в Верхотурье, где вслед за главой региона в прорубь ныряли десятки человек — министры, топы губернаторской администрации, депутаты и бард Александр Новиков.

Жительницы Екатеринбурга первыми окунулись в крещенские купели
Во время загрузки произошла ошибка.
07:34 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подросток напал с топором на школьников в Бурятии
Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
За последний год россияне накопили рекордную сумму денег
СМИ: две атомные подлодки проекта «Акула» утилизируют
Из-за пожара на нефтепроводе под Саратовом пострадали 10 домов
Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере
СМИ узнали о новой схеме финансового мошенничества
Спорт
Потеряли Джикию, пропустили от Халка Первый матч 2018 года стал для «Спартака» настоящим кошмаром
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь