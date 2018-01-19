Свердловские чиновники отказались от публичных крещенских купаний

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Информацией о соответствующих планах руководителей пока не владеют сотрудники ни в администрации губернатора и правительстве, ни в мэрии Екатеринбурга.

«Если что-то и будет, то в индивидуальном порядке, не в массовом. Губернатор, по нашим данным, эту традицию поддержит», — заявили ЕАН в областном департаменте информационной политики.

Известно, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сегодня проведет литургию в Боголюбском женском монастыре в селе Сарсы Вторые Красноуфимского района. Там же он совершит освящение воды местного источника. О планах на погружение самого владыки пока также ничего неизвестно.