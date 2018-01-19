Свердловские чиновники отказались от публичных крещенских купаний
Церковный праздник Крещения в этом году проходит без массовых публичный VIP
Церковный праздник Крещения в этом году проходит без массовых публичный VIP
Информацией о соответствующих планах руководителей пока не владеют сотрудники ни в администрации губернатора и правительстве, ни в мэрии Екатеринбурга.
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Известно, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сегодня проведет литургию в Боголюбском женском монастыре в селе Сарсы Вторые Красноуфимского района. Там же он совершит освящение воды местного источника. О планах на погружение самого владыки пока также ничего неизвестно.
Напомним, в предыдущие годы свердловские чиновники активно встречали Крещение в проруби. Окунуться любили полпред Игорь Холманских,